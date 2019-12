Heimatverein Losheim : Heimatverein Losheim wählt Vorstand neu

Losheim Zu seiner Mitgliederversammlung lädt der Verein für Heimatkunde in der Gemeinde Losheim am See für Mittwoch, 11. Dezember, in den Hubertushof Losheim ein. Um 18.30 – der Verein bittet um pünktliches Kommen – geht es los.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl des neuen Vorstandes.

Die Mitglieder werden sich bei der Versammlung zudem über die Herausgabe von Geschichtsheften unterhalten. Dabei wird es um die Hexenverfolgungen sowie den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 gehen. Ein weiteres Heft betrifft den Pfarrer Baptist Konter aus Mitlosheim, der in Schalkenmehren in der Eifel tätig war. Außerdem besprechen die Mitglieder den Bildband „Wahlen – Im Wandel der Zeit. Band II. 1940-1970“.