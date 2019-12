Öffentlicher Treff : GALL lädt zum Treff ein

Losheim Ihre Position zur Nordsaarlandklinik und zum Krankenhaus in Losheim will die Grün-Alternative Liste Losheim (GALL) bei ihrem nächsten öffentlichen Treff am kommenden Montag, 9. Dezember, im Gasthaus Scheune in Losheim vorstellen.

