Kehrtwende in deutscher Politik : Ukraine-Krieg verändert Profil von SPD und Grünen

Meinung Der Angriff von Putin auf die Ukraine wird auch Deutschland und seine Parteien stärker verändern, als viele heute denken. Die Lieferung von Waffen in ein Kriegsgebiet und ein Aufrüstungsprogramm von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr waren bis zuletzt unvorstellbar.

Die überraschende Kehrtwende wurde am vergangenen Sonntag durch die Regierungserklärung von Olaf Scholz eingeleitet. Der mit den Fraktionen und selbst vielen Kabinettsmitgliedern nicht abgestimmte Kurswechsel deutscher Politik ist sowohl in seiner Schnelligkeit als auch in seiner Dimension einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Vor allem bei der Höhe des Sondervermögens für die Bundeswehr war der Alleingang des Kanzlers im Vorfeld offenbar nur mit Finanzminister Christian Lindner und ganz engen Vertrauten abgestimmt. Wo nur wenige informiert waren, konnte sich im Vorfeld auch kein Widerstand formieren. Scholz stellte Parteifreunde, Koalitionspartner und die Opposition vor vollendete Tatsachen. Der Krisenkanzler gibt die Richtung vor und hat ein Machtwort gesprochen. Das kam bei vielen gut an – aber nicht bei allen in den eigenen Reihen. Vor allem bei Grünen und SPD sorgt die außen-, sicherheits- und verteidigungspolitische Wende um 180 Grad jetzt für immer mehr Irritationen und innerparteiliche Kritik. Dies ist verständlich. Dürfte es doch vielen Mitgliedern und Wähler heute schwerfallen, ihre politische Heimat noch wiederzuerkennen.