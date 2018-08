später lesen Tankbetrug Vollgetankt und dann abgehauen FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Die St. Ingberter Polizei sucht einen Tankbetrüger. Am Donnerstagnachmittag gegen um 17.22 Uhr betankte der Fahrer eines grauen- oder silberfarbenen VW Tourans mit Viersener Kennzeichen an der Avia-Tankstelle in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach sein Fahrzeug für rund 74 Euro und fuhr auf die A 6 in Richtung Saarbrücken weg, ohne zu zahlen. Von Carlo Schmude