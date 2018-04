Geparkte Autos behindern Feuerwehr bei Einsatz

Am Samstagnachmittag gegen 14.53 Uhr ist die Hasseler Feuerwehr bei einem Einsatz in der Otto-Brauner-Straße in Hassel durch ein geparktes Autoi behindert worden. In einem Vorgarten hatte ein Bewohner versehentlich bei Arbeiten mit einem Gasbrenner einen Baum entzündet. Aufgrund der Trockenheit griff das Feuer rasend schnell auf den gesamten Baum über. Der Bewohner konnte das Feuer mit einem Gartenschlauch glücklicherweise selbst unter Kontrolle halten und eine weitere Ausbreitung verhindern. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit einem Löschfahrzeug vor Ort waren, wurden abschließend noch einzelne Glutnester abgelöscht. Die Anfahrt des Löschfahrzeuges wurde nach Angaben der Feuerwehr durch mehrere im Wohngebiet falsch und verkehrsbehindernd geparkte Fahrzeuge erheblich erschwert und wesentlich verzögert. Auch während der Rückfahrt blockierten mehrere falsch geparkte Fahrzeuge die Weiterfahrt. Wehrführer Jochen Schneider warnt aus aktuellem Anlass: „Bei einem akuten Notfall geht somit wichtige, unter Umständen lebensnotwendige Zeit verloren. Hiervon können Menschenleben abhängen.“ Die Feuerwehr - appelliere daher an die Bevölkerung, beim Abstellen von Fahrzeugen jederzeit auf eine Mindestdurchfahrtsbreite von mindestens drei Metern zu achten und die Fahrzeuge ordnungsgemäß zu parken.

FOTO: Jochen Schneider