CDU feiert am Rischbachstollen

Der CDU-Ortsverband St. Ingbert-Mitte lädt alle Bürger zu seinem Sommerfest am Freitag, 24. August, ab 17 Uhr am Rischbachstollen in St. Ingbert ein. Bei geselligem Beisammensein freuen sich auch Mitglieder des Stadt- sowie des Ortsrates über Fragen und Diskussionen. red