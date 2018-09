Baustellen bremsen Verkehr in der Stadt

Die Verkehrsregelung erfolgt über eine Ampelanlage.

Außerdem ist die Mörikestraße in Höhe des Anwesens Nummer 11 ab Dienstag, 18. September, bis Mittwoch, 26. September, wegen Kanalarbeiten gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Aufgrund eines Neubaus wird die Straße In der Dell in Höhe Anwesen 26 vom 24. September bis Ende März 2019 halbseitig gesperrt. In der Kaiserstraße in Höhe Anwesen 83 am Montag, 24. September, die Spur in Fahrtrichtung Rohrbach gesperrt. Ein Hubsteigers muss aufgestellt werden