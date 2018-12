(red) Am Samstagnachmittag, 14. Dezember, ereigneten sich zwischen ca. 17.40 Uhr und 17.55 Uhr zwei versuchte Wohnungseinbrüche in der Karlsbergstraße in Homburg. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich um jeweils zwei Personen, die das jeweilige Anwesen über den Hinterhof nach Überwinden eines Zaunes betraten und dort schließlich von der weiteren Tatausführung abließen. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich. Ob es sich um die selben Täter handelt, ist unklar. Außerdem wurde am Samstag eine weitere Einbruchserie von der Homburger Polizei gemeldet (wir berichteten).

Hier die Personenbeschreibung der Täter:

- beide männlich, ca. 1,80 m groß, schlank, bekleidet mit blauen Jeans und Kapuzenpullover oder Jacke

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel.: 06841/ 1060, in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch in der Kästnerstraße in Limbach

In der Zeit von Samstag, 14. Dezember, 18.30 Uhr, bis zum Sonntag, 15. Dezember 15.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter das rückwärtig gelegene Fenster des Wintergartens eines freistehenden Zweiparteienhauses auf. Danach hebelten sie die Terrassentür auf und hatten somit freien Zugang zu dem gesamten Anwesen. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine dreistellige Summe an Bargeld und ein Sparbuch entwendet. Zudem entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel.: 06841/ 1060, in Verbindung zu setzen