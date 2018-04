später lesen Jetzt Aktion anmelden Vorbereitungen für Kinderfest im Gange FOTO: Karl-Josef Hildenbrand / picture-alliance/ dpa/dpaweb FOTO: Karl-Josef Hildenbrand / picture-alliance/ dpa/dpaweb Teilen

Am Sonntag, 17. Juni, findet wieder im Stadtpark das große Fest für die Familien statt. Das Familien- und Kinderfest feiert in diesem Geburtstag. Daher ruft das Kinder- und Jugendbüro Homburg gemeinsam mit der Frauenbeauftragten der Stadt alle Vereine und Institutionen auf, das Fest am Sonntag, 17. Juni, von 11 bis 18 Uhr im Stadtpark Homburg mitzugestalten. Möglich sind Beiträge in Form von kostenlosen Mitmach-Angeboten für die Besucher in den Bereichen Sport, Kreatives, Aktion sowie Natur und Umwelt. Außerdem kann man auch auf einer der beiden Bühnen etwas zeigen. In Kombination mit einem kostenlosen Mitmach-Angebot oder einem Bühnenauftritt können die Beteiligten auch Gastronomie anbieten, hieß es in einer Mitteilung der Stadt weiter. Da die Stadt Homburg als „Fairtrade-Stadt“ zertifiziert ist, sind alle Standbetreiber aufgerufen, fair gehandelten Kaffee an der Veranstaltung auszuschenken. Gewerbliche Anbieter werden nicht zugelassen. red