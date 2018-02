Mann bedroht 70-jährige Frau mit einer Pistole

Von einem Nachbarschaftsstreit, der völlig aus dem Ruder lief, berichtet die Polizei in Homburg. Am Montagabend gegen 20.30 Uhr seien ein 33-jähriger Mann und eine 70-jährige Frau in der Ernstweilerstraße in Einöd aneinander geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Mann die Frau zunächst grundlos beleidigt und im Anschluss ihr Auto leicht beschädigt haben. Die Frau soll daraufhin versucht haben, den Mann von seinem Tun abzuhalten, worauf er die Frau mit einer Pistole bedrohte und ihr einen Schlag ins Gesicht versetzte. Dadurch wurde die Frau leicht an der Nase verletzt, auch die Brille wurde beschädigt. Der Mann ging nach der Tat in seine Wohnung. Dort konnte er später im Rahmen eines groß angelegten Polizeieinsatzes widerstandslos festgenommen werden. Anschließend wurde seine Wohnung durchsucht, dort sei keine Schusswaffe gefunden worden, hieß es weiter.

Ermittlungen hätten jedoch ergeben, dass gegen den Mann ein aktueller Haftbefehl vorlag. Er sei noch am Dienstagmorgen in die JVA Ottweiler gebracht worden.