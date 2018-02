JU sieht Ruf der Ehrenamtler in Gefahr

JU-Stadtverbandsvorsitzende Nathalie Kroj in einer Pressemitteilung: „Wir führen den politischen Nachwuchs unserer Generation mit Werten wie Menschlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und Offenheit. Wir wollen keine Einzelkämpfer bilden, sondern das Bild von den vielen, die gemeinsam an einem Strang ziehen, vermitteln. Die aktuellen Vorfälle lassen auch unsere Arbeit in Verruf geraten und demotivieren junge Menschen sich politisch zu engagieren.“

Die Junge Union stelle mehrere Mitglieder im Homburger Stadtrat, so auch die beiden Vorsitzenden Nathalie Kroj und Kristina Kulzer und in Ortsräten. Im Jahr 2016 fusionierten alle Ortsverbände zu einem gemeinsamen Stadtverband, um die Kräfte stärker zu bündeln und gemeinsam für Anliegen der jungen Generation einzustehen, heißt es weiter. „Unsere Ansicht hat nichts mit Naivität oder Idealismus zu tun. Politik ist da, um im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu agieren. Wer eigene Interessen vor das Gemeinwohl stellt, hat in der Politik nichts zu suchen“, betont Kristina Kulzer.

(pn)