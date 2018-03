später lesen Frauenbund Beeden Frauenbund trifft sich wieder Teilen

Im März trifft sich der Frauenbund der protestantischen Friedenskirchengemeinde Beeden an folgenden Tagen: Am morgigen Mittwoch, 14. März, wird Prädikantin Ingeborg Oberkircher über das Thema „Sag nicht ja, wenn du nein sagen möchtest“ sprechen. In der Karwoche, am Mittwoch, 28. März, findet die Osterfeier des Frauenbundes statt, während der Prädikantin Ingeborg Oberkircher das Agape-Mahl (Tisch-Abendmahl) reichen wird.