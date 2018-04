später lesen Gersheim Mit Yoga einen Weg zu Ruhe und Harmonie finden Teilen

Ab Montag, 9. April, bietet die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) einen neuen zehnteiligen Kurs „Yoga – Weg zur Entspannung“ an. Die harmonisierende Wirkung des Yoga ist in vielen wissenschaftlichen Studien erwiesen und dokumentiert. Im täglichen Leben angewandte Atem‑, Dehn‑ und Entspannungsübungen führen zu einem vorher nicht gekannten Gefühl der völligen Entspannung, und zu mehr Energie, Kopf‑ und Rückenschmerzen verschwinden, das Immunsystem wird gestärkt und die Konzentration verbessert. Der Yoga-Kursus wird von Edith Hofmann geleitet und findet jeweils von 19 bis 20 Uhr im Kulturhaus (kleiner Saal/ Bahnhofstraße) in Gersheim statt.