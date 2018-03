später lesen Niedergailbach „Kinder kochen mit Jolinchen“ Teilen

Die AOK bietet in den Osterferien am Dienstag, 27. März, und Donnerstag, 29. März, jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr im Generationentreff Niedergailbach den Kurs „Kinder kochen mit Jolinchen“ an. Er ist speziell für Acht- bis Zehnjährige ausgerichtet. Mit viel Spaß und Fantasie werden aus „langweiligem“ Obst und Gemüse leckere Snacks und echte Lieblingsgerichte zubereitet. Anmeldungen sind bis zum 20. März möglich. Von Wolfgang Degott