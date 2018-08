später lesen Peppenkum Gleich fünf Fahrzeuge schwer beschädigt FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht zum Donnerstag in der Güderkircher Straße in Peppenkum kurz vor der Staatsgrenze von einem bislang Unbekannten schwer beschädigt worden. Die Autos standen am Fahrbahnrand vor dem dortigen Wohnwesen. red