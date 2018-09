Eine bunte Kerb mit viel Musik und Leckereien

Im Anschluss gibt sich die weit bekannte Band Purple Haze auf dem Schulhof die Ehre. Auch am Samstag, 22. September, geht es um 18 Uhr los.

Den Abend eröffnet der Orchesterverein Lautzkirchen, der nach seinem Debüt im letzten Jahr, erneut an der Kerb mit seinen traditionellen Klängen aufspielt. Die Kultpartyband Cräm Fresch wird dann im Anschluss den Gästen mächtig einheizen.

Für Essen und Getränke ist bestens gesorgt. Das eingespielte Team der Straußjugend und des Tennisclubs wird die Gäste an beiden Tagen wie gewohnt rundum versorgen. In diesem Jahr ist auch der Schützenverein mit einem Essenstand vertreten. Am Sonntag und Montag wird es wie in den vergangenen Jahren ein ausgelassenes Kerwetreiben im Alten Turm geben. Montags spielt zudem Sebastian Kiefer im Turm.