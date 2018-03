An diesem Samstag, 24. März, steht eine Führung durch die barocke Altstadt von Blieskastel auf dem Terminplan der Tourist Info. Bei seinem Rundgang durch die historische Altstadt hat der Gästeführer so einiges zu berichten: Neben historischen Informationen gibt es auch die ein oder andere Anekdote aus der Stadtgeschichte zu erzählen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang zum Rathaus I, Paradeplatz.