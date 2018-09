Frauen sprechen über Perfektionismus im Leben

Beginn ist um 19 Uhr in den Blieskasteler Werkstätten (Industriering 7) in Lautzkirchen. Das Treffen, zu dem die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) und die Blieskasteler Werkstätten einladen, ist ein Gesprächs- und Austauschangebot für Frauen auf der Suche nach sich selbst, die etwas verändern wollen. Die Treffen bieten Anregungen, über die Beziehung zu sich selbst und zu anderen nachzudenken. So lässt sich manche brachliegende Fähigkeit wecken und entwickeln. Jede Frau ist willkommen.

Weitere Infos bei Sabine Grützner, Tel. (0 68 49) 60 99 68.