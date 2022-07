Fest zum 70. Jubiläum : Luxemburg erinnert mit großem Sportfest an historisches Olympia-Gold von Josy Barthel

Luxemburg erinnert mit großem Sportfest an historisches Olympia-Gold von Josy Barthel

Luxemburg-Stadt Luxemburg feiert in der kommenden Woche einen seiner größten Sportler: Eine Ausstellung und Wettläufe stehen am Dienstag, 26. Juli, ganz im Zeichen von Josy Barthel. Barthel gewann vor 70 Jahren Olympiagold. Bei der Fete können auch Leichtathletikfans aus dem Saarland mitmachen.

Einer der größten sportlichen Erfolge des Großherzogtums jährt sich am kommenden Dienstag, 26. Juli: Josy Barthel aus Mamer lief bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki auf 1500 Meter neuen Rekord und sicherte sich die Goldmedaille – vor Bob McMillen (USA) und Werner Lueg (Deutschland).

Anlässlich des 70. Jahrestages dieses Erfolges erinnert das Sportministerium in Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Leichtathletikverband (FLA) an Barthel: mit der am Dienstag eröffnenden Ausstellung „Josy Barthel – 3.45.2 Helsinki 1952“ und dem „Criterium Josy Barthel“.