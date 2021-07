Kommentar : Das Scheitern einer netten Idee

Foto: Knut Krohn

Die im Grunde sympathische Idee von Airbnb ist für viele Städte längst zum Problem geworden. Immer mehr Wohnungen werden in den Metropolen von Privatanbietern an Touristen vermietet. Doch bei der Luftmatratze mit Frühstück – air bed and breakfast – ist es nicht geblieben.

Was früher zum Aufbessern der knappen Haushaltskasse diente, ist längst ein Millionengeschäft geworden. Dominiert wird der Markt von der Internetplattform Airbnb, die vor allem am Geschäft interessiert war und zu wenig getan hat, den Wildwuchs einzudämmen.