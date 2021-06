Brüssel will Verbraucherschutz stärken : Neue EU-Regeln für Marktplätze im Netz

Brüssel Die EU-Kommission will Verkäufer und Kreditanbieter beim Verbraucherschutz stärker in die Pflicht nehmen. Die Pläne sind umstritten.

Ein Baby-Schlafanzug, der zu viel Nickel freisetzt, Atemmasken, die gegen das Coronavirus unbrauchbar sind – die Datenbank der Verbraucherschutz-Abteilung in der EU-Kommission ist voll von solchen Beispielen, vor deren Kauf Brüssel die Kunden warnt. Die genannten stammen aus den vergangenen Wochen. In vielen Fällen sei der Kunde hilflos, hieß es am Mittwoch in Brüssel, weil er die Ware nicht vorher prüfen, in die Hand nehmen oder begutachten könne. Denn die Produkte wurden online erworben. „Wir legen noch strengere Vorschriften für die Verbrauchersicherheit fest“, versprach die zuständige Vizepräsidentin der EU-Behörde, Vera Jourova, am Mittwoch in Brüssel.