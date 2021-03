Lockdown für Paris : Frankreich verschärft die Regeln gegen die dritte Corona-Welle

Paris Die Regierung reagiert auf die stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen. Viele Menschen verlassen die Hauptstadt und wollen aufs Land.

In Paris hat der große Exodus begonnen. Menschen drängeln sich am Freitag mit ihren Koffern durch die überfüllten Bahnhöfe der französischen Hauptstadt, die meisten Züge sind ausgebucht. Die Menschen wollen zu Verwandten aufs Land. Ausgelöst wurde diese Flucht aus der Stadt durch die Ankündigung des Premierministers Jean Castex, einen vierwöchigen Lockdown über die Region Paris und mehrere andere Teile Frankreichs zu verhängen. „Die Epidemie verschlimmert sich“, hatte der Regierungschef verkündet, nun müsse verhindert werden, dass sie außer Kontrolle gerate. Das Land kämpfe gegen die dritte Corona-Welle.

In den betroffenen Regionen müssen vom Wochenende an für mindestens vier Wochen alle Geschäfte des nicht täglichen Bedarfs schließen. Der Bewegungsradius der Menschen wird auf zehn Kilometer rund um ihre Wohnung eingeschränkt. Die meisten Schulen sollen dagegen offen bleiben. Von 19 Uhr an gilt eine Ausgangssperre.

Obwohl in der Region Paris die Zahl der Infizierten in den vergangenen Tagen steil nach oben ging, haben die Verantwortlichen lange gezögert, die Beschränkungen zu verschärfen und dem Wirtschafts- und Machtzentrum Frankreichs die Corona-Fesseln anzulegen. Beim ersten Lockdown hatte sich zudem gezeigt, dass es schwierig ist, mehr als zwölf Millionen Menschen auf engstem Raum praktisch einzusperren. Die meisten Familien leben in sehr kleinen Wohnungen, was zu sozialen Problemen führte.