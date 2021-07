Interview mit EU-Kommissar Thierry Breton : „Die Schlacht um Industriedaten hat begonnen“

Der IT-Unternehmer Thierry Breton ist seit dem 1. Dezember 2019 EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen. Foto: dpa/Lukasz Kobus

Brüssel Der EU-Kommissar spricht über Europas Weg aus der Chipkrise, die Impfstoffproduktion und neue Vorgaben für die Autoindustrie.

Von Markus Grabitz

Wie steht es um die Versorgung mit Impfstoffen in der Europäischen Union? Was kann die EU tun, um Engpässe bei Computerchips zu überwinden? Und was bedeuten die neue Euro7-Abgasnorm, der Kampf um Nutzerdaten und der Umstieg aufs E-Auto für die Branche? Diese und andere Fragen beantwortet Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Herr Breton, Ursula von der Leyen hat Ihnen den Spezialauftrag gegeben, die Impfstoffproduktion in Europa hochzufahren. Wo stehen wir?

BRETON Ich habe die Aufgabe im Februar übernommen, als die Klage über Lieferausfälle groß war. Heute haben wir 55 Fabriken EU-weit, die unter Volldampf Covid-19-Impfstoffe produzieren. Bis Ende Juli werden sie eine Milliarde Impfdosen hergestellt haben. Ungefähr die Hälfte davon steht EU-Bürgern zur Verfügung. Die andere Hälfte geht an unsere Partner in der ganzen Welt. So sind die Impfkampagnen mit mRNA-Impfstoffen in Großbritannien, Japan, Kanada und Israel abhängig von der Produktion in der EU. Bis Mitte Juli werden wir genug Dosen geliefert haben, um 70 Prozent der erwachsenen EU-Bevölkerung geimpft zu haben. Wir liegen auf Kurs.

Als Kommissar, der für den Binnenmarkt und Industrie zuständig ist, beschäftigt Sie der Engpass bei Halbleitern, unter dem die Autohersteller leiden. . .

BRETON Halbleiter sind zunehmend wesentlich für unsere Industrie, weil sie im Mittelpunkt der digitalen Umwälzung stehen. Man geht etwa davon aus, dass im Laufe des nächsten Jahrzehnts 35 bis 40 Prozent der Kosten eines Autos auf die verbauten Chips entfallen. Heutzutage ist jedoch Europa abhängig von Drittstaaten. Vor allem betrifft dies die Produktion in Asien. Das zeigen die derzeitigen Engpässe. In der heutigen geopolitischen Lage kann es sich Europa nicht leisten, abhängig zu sein von Entscheidungen, die anderswo getroffen werden. Europa muss bei Halbleitern mehr in Kategorien der strategischen Autonomie denken und die Versorgungssicherheit garantieren.

Was sind Ihre Ziele?

BRETON Derzeit macht die Chip-Herstellung in Europa etwa zehn Prozent der Weltproduktion aus. In den USA liegen die Dinge ähnlich, während 80 Prozent in Asien produziert werden. Unser Ziel ist, die weltweiten Lieferketten neu auszutarieren, sodass Europa in zehn Jahren auf 20 Prozent kommt und die USA auf 30 Prozent. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich bin mir dessen bewusst, dass die Schlacht um Halbleiter die Grundlagen dafür legt, wie es um unsere Industrie in der Zukunft bestellt ist. Mein Auftrag ist, für Europas Industrien – sei es Automotive, Gesundheit oder Space – sicherzustellen, dass sie in ausreichender Stückzahl über die leistungsfähigsten Chips verfügen, die zudem wenig Energie verbrauchen.

Was plant die EU konkret?

BRETON Ich bereite den Markteintritt einer Industrie-Allianz von europäischen Unternehmen vor. Ziel ist, dass Europa wieder zurück kommt in diesen strategisch wichtigen Bereich. Wir müssen über die Fähigkeit verfügen, in Europa die am meisten fortgeschrittenen und ressourceneffizientesten Chips zu designen und zu bauen. Die Allianz wird die notwendigen finanziellen Mittel dafür aus dem EU-Chip-Gemeinschaftsunternehmen (IPCEI), dem EU-Forschungshaushalt sowie den nationalen Corona-Wiederaufbauplänen abrufen können. Es geht um die Ausweitung der Produktion von Chips von zwölf bis zehn Nanometer. Und es geht um die Perspektive, Chips mit einer Größe von fünf bis zwei Nanometer und darunter zu produzieren. Schon heute liegt Europa hier mit der Forschung bei IMEC im belgischen Leuven gut im Rennen. In Europa sitzt zudem das einzige Unternehmen weltweit, das die Maschine für die Herstellung dieser Chips bauen kann.

Die Kommission bereitet ein Daten-Gesetz vor. Es geht um die Frage: Wem gehören die Daten im Internet der Dinge? Europa will in der nächsten Generation der Plattform-Wirtschaft, in der es um Geschäftsmodell auf Ebene von Unternehmen zu Unternehmen geht, Giganten zustande bringen. Sollte man dafür nicht den Unternehmen, etwa den Autoherstellern, das Recht über die Daten geben, die rund ums Auto anfallen?

BRETON Es mag sein, dass Europa die erste Runde verloren hat, in der es um persönliche Daten ging. Wir können es uns aber nicht leisten, auch die zweite Runde zu verlieren, in der es um Industriedaten geht. Die Schlacht um die Industriedaten hat begonnen. Das Schlachtfeld wird Europa sein, weil es der am meisten industrialisierte Kontinent ist. Bis Ende des Jahres werde ich ein Daten-Gesetz vorlegen. Mein Ziel ist, den Binnenmarkt für Industriedaten zu schaffen. Wir brauchen eine EU-weit abgestimmte Regulierung, die Austausch und Zugang zu Industriedaten unterstützt. Es geht auch um ein Modell für die Bewertung von Daten in der industriellen Wertschöpfungskette. Ich habe gerade einen führenden europäischen Autohersteller besucht und nehme mit Freude mit, dass sich die Industrie bereits auf den Übergang zur Daten-Wirtschaft vorbereitet.

In wenigen Tagen wird die Kommission Vorschläge für Mobilität vorlegen, die den CO 2 -Ausstoß kräftig reduzieren sollen. Wollen Sie den Mitgliedstaaten Vorgaben für den Ausbau der Ladeinfrastruktur machen?

BRETON Unsere Pläne bei der Ladeinfrastruktur sind sehr ehrgeizig. Derzeit gibt es in der ganzen EU 180 000 öffentliche Ladepunkte. Davon sind 45 000 in Deutschland, 46 000 in Frankreich und 60 000 in den Niederlanden. Bis Ende des Jahrzehnts soll es mindestens drei Millionen Ladepunkte in der ganzen EU geben. Damit das klappt, bin ich dafür, dass die EU eine Verordnung macht mit verbindlichen Ausbauzielen, die dann jeder einzelne Mitgliedstaat auch einzuhalten hat. Eine Richtlinie, bei der die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung in die nationale Gesetzgebung noch Spielraum haben, hielte ich angesichts der großen Herausforderungen für nicht geeignet. Nicht alle Mitgliedstaaten sind so vorbildlich wie etwa Deutschland, das konsequent den Ausbau vorantreibt und dafür viel Geld in die Hand nimmt.

Wie könnte die Regelung aussehen?

BRETON Ich möchte, dass die Mitgliedstaaten verbindliche Vorgaben für den Aufbau einer Infrastruktur für alternative Antriebe bekommen. Die Vorgaben könnten sich etwa an der Flottengröße von Autos mit E-Antrieb oder mit Brennstoffzelle im jeweiligen Mitgliedsstaat orientieren. Zugleich müssen wir sicherstellen, dass auf den Hauptstrecken unseres Netzwerkes genügend Ladepunkte vorhanden sind. Das ist für den Fernverkehr unerlässlich. Die Diskussionen innerhalb des Kommissar-Kollegiums sind hier allerdings noch nicht abgeschlossen.

Ist es Aufgabe der Politik, Antriebstechnologien zu verbieten. Oder sollten die Hersteller die Entscheidung über das Ende des Verbrenners treffen?

BRETON Klar muss sein, dass wir das EU-Ziel von Klimaneutralität 2050 erreichen. Darauf muss die Regulierung ausgerichtet werden. Doch: Um dorthin zu kommen, gibt es unterschiedliche Pfade. Eine wichtige Rolle wird das E-Auto haben, aber auch die Brennstoffzelle sowie synthetische Kraftstoffe sind gefragt. Hier ist die Politik klug beraten, den Unternehmen freie Hand zu lassen.

Sie rechnen also nicht mit einem Datum für ein förmliches Verbot des Verbrenners?

BRETON Auch hier sind die Diskussionen noch im Gang. Die Kommission wird darauf achten, dass Technologien und Infrastruktur überall verfügbar sind: in Ballungsgebieten ohne Parkraum ebenso wie an entlegenen Punkten des Kontinents. Wir müssen das ganze Ökosystem erfassen, von Motorenherstellern bis zum Einzelhandel, von Batteriefabriken zu Halbleiter-Herstellern.

Welche Rolle spielt Euro 7?

BRETON Sicher ist, dass wir den Verbrennungsmotor so sauber machen wollen wie technisch möglich. Dafür werden wir Ende des Jahres einen Vorschlag für die Schadstoffregulierung vorlegen. Mit Euro 7 soll kosteneffizient die Luft in den Ballungszentren verbessert werden. Es geht um die Optimierung einer vorhandenen Technologie. Es ist keine Zeit zu verlieren. Klar ist auch, dass Euro 7 den Herstellern einen hohen finanziellen Beitrag für die Schadstoffoptimierung des Verbrenners abverlangen wird. Die Kommission wird aber darauf achten, dass die Kosten der Mobilität für den Verbraucher nicht aus dem Ruder laufen. Und wir wollen verhindern, dass im großen Stil Gebrauchtwagen von Westeuropa nach Osteuropa verkauft werden.

Wird die Kommission dafür sorgen, dass auch in Zukunft nicht nur die Produktion von Luxusautos, sondern auch im Volumensegment wirtschaftlich möglich ist?