Offenbar wegen Lockdown : Adler Modemärkte AG stellt Insolvenzantrag

Haibach An mehr als 170 Standorten, auch im Saarland, betreibt die Adler Modemärkte AG Filialen - der Fokus liegt auf einer Kundschaft über 55 Jahren. Nun hat das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt. Als Grund wird der Corona-Lockdown genannt.

Die Adler Modemärkte AG betreibt nach eigenen Angaben derzeit 171 Märkte, davon 142 in Deutschland, sowie einen Onlineshop. Im Saarland gibt es jeweils einen Markt in Saarbrücken und Saarlouis. Die Modekette hat außerdem Standorte in Luxemburg, Trier und Kaiserslautern. Weitere Märkte gibt es in Österreich, Luxemburg sowie in der Schweiz. Der Fokus lag dabei auf der Altersgruppe ab 55 Jahren.