Interview mit dem „Wirtschaftsweisen“ Achim Truger : „Es gibt jetzt eine klare Impfperspektive“

Der Sachverständigenrat der „Wirtschaftsweisen“ rechnet für 2021 unverändert mit einem Wachstum von 3,7 Prozent in Deutschland. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Berlin Der „Wirtschaftsweise“ geht davon aus, dass der coronabedingte Schuldenberg ohne Steuererhöhungen bewältigt werden kann.

Die Corona-Krise ist eine schwere Hypothek für die Konjunktur und die öffentlichen Haushalte. So plant allein der Bund für 2021 mit Schulden von fast 180 Milliarden Euro – jeder dritte Euro im Etat wäre damit auf Pump finanziert. Warum das trotzdem kein Problem sein muss und wie die Wirtschaft im neuen Jahr wieder in Fahrt kommen kann, erklärt der „Wirtschaftsweise“ Achim Truger im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herr Truger, wird einem Ökonomen bei so vielen Staatschulden nicht schwindlig?

TRUGER Ich finde diesen historischen Vergleich an den Haaren herbeigezogen. Ja, wir stecken in einer Krise, aber die Staaten reagieren darauf in angemessener Weise. Genauso wie die Notenbanken. Es zeichnen sich derzeit keinerlei Inflationsgefahren ab. Und diejenigen, die schon seit zehn Jahren Inflation heraufbeschwören, wurden immer wieder eines Besseren belehrt. Wenn die Krise überstanden ist und es keinen Bedarf für expansive Maßnahmen mehr gibt, werden sie auch wieder zurückgefahren.