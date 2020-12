Chef des Städtetags : „Wir brauchen einen gesunden Stillstand“

Interview Berlin Angesichts hoher Todeszahlen und voller Intensivstationen sei es nicht an der Zeit, über Lockerungen nachzudenken, sagt der Chef des Städtetages – im Gegenteil.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, plädiert dafür, das Land nach Weihnachten herunterzufahren. Wie die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina fordert er drastischere Maßnahmen über den Jahreswechsel. Angesichts der Corona-Lage sollten zudem die geplanten Lockerungen zum Fest und an Silvester gekippt werden. Der Einzelhandel müsse dann von Hilfen des Bundes und der Länder profitieren, sagt Dedy im Gespräch mit unserer Redaktion.

DEDY Wir müssen schrittweise vorgehen. Die Lage hat sich in den vergangenen beiden Wochen ja nicht gebessert. Die Weihnachts- und Silvesterlockerungen können deshalb nach meinem Eindruck nicht mehr aufrechterhalten werden. Erstens ist der Zeitraum vom 23. Dezember bis zum 1. Januar zu lang. Zweitens passen gelockerte Kontaktbeschränkungen nicht zur hohen Zahl der Infektionen. Jeden Tag sterben über 400 Menschen in Zusammenhang mit Corona, die Intensivstationen werden immer voller. In dieser Ausnahmesituation ist es nicht die wichtigste Frage, ob wir Silvesterraketen starten lassen können.