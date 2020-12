Ansprachen der Ministerpräsidenten : Dreyer ruft für das neue Jahr zu Zuversicht auf

Mainz/Saarbrücken Die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und dem Saarland danken den Menschen in ihren Neujahrsansprachen für Geduld und Disziplin.

Noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik sei das Miteinander so stark gefordert gewesen wie 2020, sagte Dreyer in ihrer Botschaft an die Menschen in Rheinland-Pfalz. Die einschneidenden Corona-Maßnahmen machten viele Menschen einsam und gefährdeten wirtschaftliche Existenzen. Auch sei es bedrückend, dass in Rheinland-Pfalz mehr als 1200 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben seien.