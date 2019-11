Wall Street: Dow Jones tritt auf der Stelle

New York Nach dem kaum bewegten Wochenauftakt hat der Dow Jones auch am Dienstag auf der Stelle getreten. Zur Schlussglocke machte er eine Punktlandung auf dem Vortagesstand von 27 691,49 Zählern. Der Euro knüpfte an die Verluste der Vorwoche an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa