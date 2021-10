Das sagen Experten : Sind Corona-Genesene nur sechs Monate geschützt?

Saarbrücken/Berlin „2G“ bedeutet, dass in Corona-Zeiten nur Geimpfte und Genesene ins Restaurant dürfen. Für letztere endet diese Gleichstellung ein halbes Jahr nach der nachgewiesenen Infektion. Ist das gerechtfertigt?

Geimpfte und Getestete werden von heute an im Saarland wieder ein überwiegend „normales“ Leben wie vor der Corona-Pandemie führen können. In der Gastronomie und in Kultur- und Freizeitstätten gelten für sie keine Einschränkungen mehr. Das sieht das neue „Saarland-Modell Plus“ vor, das die Landesregierung am Dienstag beschlossen hat. Auch Corona-Genesene genießen diese Freiheiten – allerdings nur bis zu sechs Monate nach der Infektion. Dann heißt es: testen oder sich impfen lassen. Ist diese zeitliche Begrenzung wirklich notwendig?