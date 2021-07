Faktencheck : Sterben an Delta-Variante vor allem Geimpfte?

Berlin Die Deltavariante von Corona gewinnt in vielen Ländern die Überhand. Bekannt ist, dass sich auch geimpfte Menschen hiermit infizieren können. In den sozialen Medien wird nun ein Artikel des Magazins „Unser Mitteleuropa“ geteilt, der behauptet, die Delta-Variante sei bei Covid-Geimpften sechsmal tödlicher als bei Ungeimpften. Ist das richtig?

Deshalb führt die Rechnung, die der Artikel in „Unser Mitteleuropa“ aufmacht, in die Irre. Er gibt die Daten aus dem Report zwar richtig wieder: Zwischen dem 1. Februar 2021 und dem 14. Juni 2021 infizierten sich demnach 35 521 Menschen, die keine Corona-Impfung hatten, mit der Delta-Variante. Von ihnen starben 34. Bei denjenigen mit vollständigem Impfschutz (14 Tage nach der zweiten Impfung) infizierten sich 4087, 26 davon starben.

Nun berechnen die Autoren aber eine „Sterblichkeitsrate“ und kommen so auf 0,00636 Prozent Gestorbene unter den Menschen mit vollständigem Impfschutz, während der Anteil bei derer ohne Corona-Impfung nur bei 0,000957 Prozent liege. Das führt zu der Behauptung, das Risiko für Menschen mit vollständigem Impfschutz, an Delta zu sterben, sei 6,6 Mal höher als für solche ohne Impfschutz.

Vor allem wurden bei der Analyse keine weiteren Faktoren berücksichtigt. In Großbritannien wurden zunächst ältere Menschen geimpft. Sie haben generell ein höheres Risiko für schwere Corona-Verläufe. Damit sind auch die Geimpften in den Kliniken älter als der Schnitt. Das PHE veröffentlichte inzwischen denn auch aktuellere Zahlen, die zeigen, dass die Todesfälle bei den Menschen mit zweifacher Corona-Impfung fast ausschließlich in der Gruppe ab einem Alter von 50 Jahren auftreten: Von 118 zweifach geimpften Delta-Toten zwischen dem 1. Februar 2021 und dem 21. Juni 2021 waren nur zwei unter 50. Bei der Gruppe der Menschen ohne Impfschutz starben 21, die unter 50 Jahre alt waren, an der Delta-Variante, und 71 im Alter über 50.