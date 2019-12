Nach Explosion in Blankenburg: Anwohner warten auf Lösungen

Blankenburg Nach der tödlichen Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz warten die Anwohner auf Lösungen. Die Wohnungen von drei Hauseingängen sind voraussichtlich wochenlang nicht bewohnbar. Bei der Explosion in dem Wohnblock am Freitag wurde ein Mensch getötet und 15 verletzt.

