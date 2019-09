Merkel bei UN-Klimagipfel: „Haben Weckruf der Jugend gehört“

New York Kanzlerin Angela Merkel hat die Industrienationen mit großer Dringlichkeit aufgefordert, gegen die globale Herausforderung der Erderwärmung aktiv zu werden. „Wir alle haben den Weckruf der Jugend gehört“, sagte Merkel bei der Eröffnung des UN-Klimagipfels in New York.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa