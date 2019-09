Liverpool-Coach Jürgen Klopp zum Welttrainer gewählt

Mailand Jürgen Klopp ist zum Welttrainer des Jahres gewählt worden. Der deutsche Coach, der mit dem FC Liverpool in diesem Jahr die Champions League gewonnen hatte, wurde am Abend bei der Gala des Fußball-Weltverbands FIFA in der Mailänder Scala ausgezeichnet.

