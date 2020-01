Leichtes Erdbeben auf der Schwäbischen Alb

Hechingen Auf der Schwäbischen Alb in Baden-Württemberg hat am Abend die Erde leicht gebebt. Das Epizentrum des Bebens mit einer Stärke von 3,4 lag nördlich von Albstadt im Zollernalbkreis, teilt das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam auf seiner Webseite mit.

