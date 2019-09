ICE: Passagiere müssen auf offener Strecke den Zug wechseln

Berlin Rund 250 ICE-Reisende haben wegen eines technischen Problems am Abend auf offener Strecke den Zug wechseln müssen. Der ICE war auf dem Weg von Berlin nach Köln in der Nähe des Hauptbahnhofs in Hannover-Leinhausen liegen geblieben, wie ein Sprecher der Bahn sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa