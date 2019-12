Heil: „Ich will keinen Stillstand in dieser Koalition“

Berlin Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will in der großen Koalition eine Reform des Hartz-IV-Systems erreichen. Heute werde der SPD-Parteitag in Berlin die Positionen der Sozialdemokraten zur Weiterentwicklung des Sozialstaats festlegen, sagte Heil der dpa.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa