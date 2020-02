Gefährlicher Sturm in England

London Sturm „Dennis“ hat mit etwa 600 Hochwasser-Warnungen in England einen traurigen Rekord gebrochen. Nie zuvor sind an einem einzigen Tag dort so viele Warnungen veröffentlicht worden. Morgen soll sich die Lage beruhigen, auch in Deutschland.

