Flixtrain fährt nun auch zwischen Berlin und Köln

Berlin Der Fernzuganbieter Flixtrain hat seine dritte Verbindung in Deutschland in Betrieb genommen, zwischen Berlin und Köln. Unterwegs hält der Zug in Wolfsburg, Hannover, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Dortmund und Bielefeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa