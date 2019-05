Finnland und Kanada im Endspiel der Eishockey-WM

Bratislava Finnland und Kanada bestreiten am Sonntag das Endspiel der Eishockey-WM in der Slowakei. Am Abend bezwang Kanada im Halbfinale Tschechien deutlich mit 5:1. Zuvor hatte Finnland den Top-Favoriten Russland 1:0 besiegt.

