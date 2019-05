Ermittler: Hintergrund der Explosion in Lyon noch unklar

Lyon Nach der Explosion mit 13 Verletzten in Lyon ist der Hintergrund der Tat noch unklar. Es habe noch niemand die Tat für sich reklamiert, erklärte Staatsanwalt Rémy Heitz in Lyon. Aber allein die Tatsache, dass jemand mitten am Tag in einer belebten Straße eine solche Tat verübe, reiche für Anti-Terror-Ermittlungen aus.

