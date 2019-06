Deutsche U21 gewinnt zum EM-Auftakt 3:1 gegen Dänemark

Udine Die deutschen Fußball-Junioren sind mit einem Sieg in die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino gestartet. Gegen Dänemark gewann das DFB-Team in Udine 3:1. Marco Richter erzielte in der 28. und 52. Minute die ersten beiden Tore für den Titelverteidiger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa