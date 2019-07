Bregenzer Festspiele feiern mit Verdis „Rigoletto“ Premiere

Bregenz - Es geht um Liebe, Eifersucht und sogar eine Entführung: Mit der Oper „Rigoletto“ sind die Bregenzer Festspiele am Abend in ihre 74. Saison gestartet. Rund vier Wochen lang wird das Werk von Giuseppe Verdi mit der bekannten Arie „La donna è mobile“ nun auf der Seebühne am österreichischen Bodenseeufer zu sehen sein.

