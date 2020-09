Nach Messerattacke in Paris : Frankreichs „Krieg gegen den Islamismus“

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin (Mitte) im Gespräch mit Soldaten vor einem Besuch der Synagoge von Boulogne-Billancourt. Darmanin kündigte nach der Messerattacke in Paris unter anderem an, dass symbolische Orte in Frankreich nun besser geschützt werden sollen. Foto: dpa/Bertrand Guay

Paris Innenminister Darmanin will hart gegen den Terror im eigenen Land vorgehen. Nach der Messerattacke in Paris wird über die Rolle des Islam gestritten.

Von Knut Krohn

„Wir befinden uns im Krieg gegen den Islamismus und wir müssen diesen Krieg gewinnen.“ Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin ist entschlossen, den Kampf gegen den Terrorismus aufzunehmen. Zwei Tage nach der Messerattacke in Paris warnte er beim Besuch einer Synagoge im Stadtteil Boulogne Billancourt, dass sich das Land in einer „sehr kritischen Situation“ befinde, was von manchem seiner Landleute womöglich nicht so wahrgenommen worden sei. Und er erklärte, dass in den vergangenen drei Jahren 32 Angriffe verhindert worden seien.

Nach der Attacke durch einen 18-jährigen Pakistaner vor dem früheren Sitz der französischen Satirezeitung Charlie Hebdo in der Hauptstadt wird in Frankreich erneut über die Rolle des Islam im Land gestritten. Inzwischen hat der mutmaßliche Täter gestanden, aus Wut über die Veröffentlichung umstrittener Mohammed-Karikaturen durch das Blatt gehandelt zu haben. Dabei hat er mit einem Hackmesser zwei Mitarbeiter einer Medien-Produktionsfirma schwer verletzt. Acht Menschen waren am Wochenende im Zusammenhang mit den Ermittlungen in Polizeigewahrsam, darunter ein Bruder des Hauptverdächtigen. Es deute jedoch alles darauf hin, dass der 18-Jährige allein gehandelt habe, verlautete nun aus Justizkreisen.

In den hitzigen Diskussionen um die Rolle des Islam in Frankreich fällt immer wieder ein Wort: „separatisme“ – Separatismus. Gemeint ist damit die gezielte Abschottung der Bewohner in den berüchtigten Vorstädten entlang ethnischer und religiöser Linien. Seit den Attentaten durch französischstämmige radikale Muslime gegen „Charlie Hebdo“ und im Musikklub Bataclan im Jahr 2015 hat sich die Debatte verschärft. Die zentrale Frage ist, ob sich französische Muslime zunehmend von französischen Werten wie dem Laizismus – der strikten Trennung zwischen Religion und Staat – abwenden. Befürchtet wird die Ablehnung des Rechtsstaates und eine ideologische Radikalisierung, die den Nährboden für Attentate liefert.

Präsident Emmanuel Macron hatte den Begriff „separatisme“ schon im Frühjahr bei einem Besuch im elsässischen Mulhouse (Mülhausen) im Brennpunktviertel Bourtzwiller immer wieder verwendet. Der Staatschef hatte damals eine „republikanische Wiedereroberung“ von Stadtteilen angekündigt, in denen Islamisten viel Einfluss haben.