USA sucht Konfrontation mit Iran : Die UN als Werkzeug

Thomas Seibert Foto: Seibert

US-Präsident Trump hat in den vergangenen Jahren viele Sanktionen gegen den Iran erlassen, das Regime in Teheran aber nicht in die Knie zwingen können. Deshalb will er jetzt die Vereinten Nationen für seine Zwecke kapern.

Er fordert eine Beibehaltung des UN-Waffenembargos gegen den Iran und begründet das mit dem internationalen Atomvertrag mit Teheran. Der Versuch von Trump, zuerst aus dem Atomabkommen auszusteigen und dann Vorschriften desselben Vertrages zur Begründung neuer Sanktionen heranzuziehen, ist eine Verhöhnung der internationalen Diplomatie.