Medienberichte : Verdächtiger gesteht Messerattacke von Paris

Der Hauptverdächtige hat Berichten zufolge die Messerattacke von Paris gestanden. Der 18-Jährige habe dabei auch die von dem Satiremagazin „Charlie Hebdo“ veröffentlichten Mohammed-Karikaturen erwähnt, berichteten französische Medien am Samstag übereinstimmend. Bei der Attacke in der Nähe der ehemaligen Redaktionsräume von „Charlie Hebdo“ waren am Freitagmittag in Paris zwei Menschen verletzt worden.