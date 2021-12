Mit nur 52 Jahren : Deutscher Komiker Mirco Nontschew ist überraschend gestorben

Update Der beliebte Comedian war zuletzt in einer Serie von Michael „Bully“ Herbig zu sehen. Die Todesursache ist aktuell noch unklar. Für die meisten kommt die Nachricht überraschend.

Er war bei „LOL – Last One Laughing“ dabei

Zuletzt brachte Nontschew viele beim Streamingdienst Amazon Prime Video in dem von Michael „Bully“ Herbig präsentierten Format „LOL – Last One Laughing“ zum Lachen. Erst vor kurzem hatte Nontschew, der zweifacher Vater war, dort an der Seite von Kolleginnen und Kollegen wie Anke Engelke, Carolin Kebekus, Hazel Brugger, Christoph Maria Herbst, Abdelkarim und Olaf Schubert die neue Staffel abgedreht, die Anfang 2022 ausgestrahlt werden soll.