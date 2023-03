„Let's Dance“-Tänzerin Renata Lusin äußert Verdacht zur Ursache nach dritter Fehlgeburt

Renata Lusins Eheman, Valentin, tanzt in derweil sehr erfolgreich mit Kandidatin Anna Ermakova. Das Tanzpaar sorgte in der vergangenen Folge für Furore, als sie einen „31-Punkte“-Rekord aufstellten – auch Papa Boris Becker meldete sich daraufhin zu Wort. Zur Belohnung gab es für das „Team Curly Fries“ eine Torte. Ein gemeinsames Foto mit Anna Ermakova und Eheman Valentin, postete Renata Lusin am Vormittag vor der „Let’s Dance“-Liveshow am Freitagabend.