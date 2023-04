Shoo-Shoo-Shoo-Song Engelke und Pastewka sorgen mit „LOL“-Auftritt für Mega-Hype bei Tiktok (mit Video)

Und der schier ausweglos erscheinende Kampf gegen einen unweigerlichen Lach-Flash hat einen Grund, der da heißt Jenny & Mel. In die Rolle dieses imaginären Schlagerpaars schlüpfen die Stars Anke Engelke und Bastian Pastewka. Und treiben damit ihre Kollegen an den Rand des Wahnsinns.

Mit grotesken Kauleisten, 80er-Jahre-Haarmähne sowie hanebüchenen Liedtexten versuchen sie, die Bewohner der TV-Wohngemeinschaft zum Lachen zu bringen. Diese müssen dagegen ankämpfen, sonst fliegen sie raus. So lautet das Konzept von LOL – Last One Laughing der Comedy-Sendung beim Streaming-Dienst Amazon-Prime-Video.

In der seit Anfang April laufenden vierten Staffel, die abermals Michael Herbig moderiert, sitzen zehn TV-Stars aus der Comedy-Szene sechs Stunden am Stück in einer imaginären Wohngemeinschaft. Sie versuchen mit allen Mitteln, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Mit irrwitzigen Jokes sollen die Kollegen aus der Fassung gebracht und aus der Reserve gelockt werden.

Während sie damals eher mit Persiflagen volkstümlicher Hits ihre wohlfeile Liedchen trällerten, sind es in der aktuellen LOL-Reihe an gewollter Beklopptheit kaum zu überbietende Schlager mit völlig überzogenen Gestiken. Während der Sendung, die am 6. April erstmals veröffentlicht wurde, gaben Jenny & Mel ihren Song „Shoo Shoo Shoo“ zum Besten. Sozusagen als Premiere. Wenige Tage später tauchten sie abermals auf.

Den WG-Teilnehmern sind unterdessen in den Originalszenen die Qualen anzusehen, wie sie ihre Gesichter verziehen, um ihr Lachen krampfhaft zu unterdrücken. Martina Hill, Kurt Krömer und Michael Mittermeier unternehmen alles, um zu widerstehen. Auch Moritz Bleibtreu und Cordula Stratmann leiden. Denn wer lacht, der fliegt. Joko Winterscheidt wackelt unruhig auf seinem Sessel hin und her, während er seinen Blick starr auf das Schlagerduo richtet.

Währenddessen singen Jenny & Mel von ihrem Kennenlernen am Strand, beide nackt, nach dem gemeinsamen Abendessen kein Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Sie spülen die ganze Nacht – was die erste schrullige Beziehungskrise hervorruft.

Pastewka präsentiert das in vergilbten Orangetönen gehaltene Cover auf seinem Instagram-Account und gibt gleichzeitig zu verstehen: „Auf keinen Fall im Handel“. Obwohl dies einen großen Verkaufserfolg versprechen dürfte, so wie sich allein der Shoo-Shoo-Shoo-Song im Netz verbreitet.