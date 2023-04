Wassermangel auf iberischer Halbinsel Dürre in Spanien nimmt dramatische Züge an – Madrid ruft Europa um Hilfe (mit Fotostrecke)

Landwirtschaftsminister Luis Planas sagte am Dienstag, 25. April, er habe am Montag dem EU-Kommissar für Landwirtschaft, Janusz Wojciechowski, geschrieben und Hilfe für 890 000 Arbeiter von Bauernhöfen in Spanien beantragt. Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Land wegen der Trockenheit an die Europäische Union wendet.