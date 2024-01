„Let’s Dance“-Gewinnerin Anna Ermakova: So reich ist die Tochter von Boris Becker

Vor ihrer Teilnahme bei „Let’s Dance“ schloss Anna Ermakova ein Studium in Kunstgeschichte am Courtauld Institute of Art in London ab. Sie spricht fließend Englisch, Russisch und Französisch. Obwohl sie in einem RTL-Interview durchblicken ließ, dass sie aufgrund des geringen Kontakts zu ihrem Vater Boris Becker nur wenig Deutsch spricht, hat sie sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: In der Jury von „Das Supertalent“ möchte sie ausschließlich Deutsch sprechen.